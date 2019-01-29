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Росбизнесконсалтинг использует украинских экспертов для дискредитации власти, - политолог

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Росбизнесконсалтинг использует украинских экспертов для дискредитации власти, - политолог

Информационное агентство Росбизнесконсалтинг использует украинских экспертов для дискредитации власти. Такое мнение высказал политолог Алексей Голобуцкий комментируя новость на РБК с комментарием Андрея Геруса, что цену на газ подняли в интересах Ахметова, пишет Gazeta.ua.

«Феерическая версия. Уже три года все знают, что цена на газ меняется по требованию Международного валютного фонда. И это является принципиальным условием МВФ для выделения кредитных траншей. Поэтому, «писатели» с РБК могли бы пойти дальше и вообще сделать заголовок типа — «МВФ работает в интересах Ахметова».

По словам политолога, такие заявления и новости являются целенаправленными попытками дискредитировать власть. «Для чего этот трэш разгоняется? Как политтехнолог, вижу в этом попытки максимально деморализовать общество, создать атмосферу тотальной измены, недоверия к власти. Для этого игнорируются рациональные факты и аргументы, инфополе насыщается заведомо абсурдными утверждениями. Происходит это накануне выборов. Дискредитация власти — это условие прихода к власти более лояльных Кремлю президента, парламента и затем правительства», — пишет он.

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Издание напоминает, что информационное агентство РБК-Украина создано в 2005 году в сотрудничестве с Росбизнесконсалтинг (РБК, Россия).

РБК-Украина, отношения с Россией, Алексей Голобуцкий
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