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Мороз назвал свой первый шаг на посту президента

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Мороз назвал свой первый шаг на посту президента

29 января председатель Социалистической партии, председатель Верховной Рады в 1994-1998 и 2006-2007 годах Александр Мороз получил в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины удостоверение кандидата в Президенты Украины. Об этом сообщила пресс-служба политика.

Во время короткого брифинга Мороз сообщил журналистам о том, какими будут его первые решения в случае победы на выборах. В частности, по его словам, в данный момент перед Украиной стоит ряд важных задач: сохранение государства, восстановление его социальной функции, ликвидация института президентства, установления мира, а также расширение полномочий органов местного самоуправления.

«Во-первых, надо в корне изменить систему власти, восстановить государственность, сохранить Украину, как суверенное, демократическое, правовое и социальное государство. Для этого нужно отказаться от института президентства в том виде, каким он есть сегодня. Президент с нынешними функциями государству не нужен. Кроме того, необходимо принять закон об импичменте Президента, а также закон о специальных следственных комиссиях, чтобы всех уравнять перед законом», — подчеркнул Мороз.

«Во-вторых, необходимо установить мир и прекратить бойню, которая не несет Украине никакой перспективы», — сказал политик.

В-третьих, по словам лидера социалистов, им будет инициирован референдум по внесению изменений в Конституцию в контексте реформы власти. «Ведь президентская вертикаль распространяется на местные администрации, которые необходимо ликвидировать, передав полномочия выборным структурам. Для чего также следует провести реформу налогового и бюджетного законодательства для возможности обеспечения местным советам условиях работать соответствующим образом», — заявил кандидат в президенты.

Отвечая на вопрос журналистов, есть ли у Мороза профессиональная команда, председатель Соцпартии ответил, что сейчас с ним работает «много профессионалов и специалистов». «И не только для выборов, но и для решения конкретных дел в государственном управлении», — уточнил политик.

«С нами работают люди, которые имеют солидный управленческий опыт. Например, Василий Цушко — трижды был министром, возглавлял МВД, Антимонопольный комитет, хорошо знает экономику, налоговую систему. И таких специалистов — профессионалов в различных областях — у нас достаточно», — подчеркнул Мороз.

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Напомним, 21 января на пресс-конференции в Киеве, посвященной презентации результатов социологического исследования Центра социального инжиниринга РАНД на тему «Социальные и электоральные ожидания украинцев от выборов-2019», политолог Сергей Годный заявил, что одним из главных конкурентов Юлии Тимошенко во время президентской избирательной кампании может стать именно Александр Мороз. «Он является ее политическим ровесником. Но в отличие от Тимошенко, не запятнан коррупционными скандалами, чего не скажешь о Юлии Владимировне», — отметил эксперт.

Александр Мороз, Выборы-2019
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Вторник, 29 января 2019
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