В MacBook может появиться стеклянная клавиатура

В Apple разработали технологию, которая позволит оснащать ноутбуки тонкой, легкой, бесшумной, на 100% защищенной от механического износа и «залипания» кнопок клавиатурой. Её предполагается сделать из стекла, при этом клавиши будут выступать над основной поверхностью.
Инновационная клавиатура для «макбуков» описана в патентной заявке, опубликованной накануне, пишет Cult of Mac. Нажатия на клавиши будут распознаваться размещенными под стеклом сенсорами.
При этом, что любопытно, Apple каким-то образом собирается сделать поверхность стеклянных клавиш подвижной — они, сказано в патентной заявке, будут немного прогибаться в ответ на нажатие — как покрытые плотной тканью клавиши обложки-клавиатуры для последних моделей iPad Pro. Это, возможно, сделает использование такой клавиатуры несколько более комфортным, чем, например, ввод текста прикосновениями к неподвижному экрану планшета.
Патент предполагает, что стеклянная панель за пределами блока клавиш может быть сенсорной, функционируя в качестве тачпада. Также под ней может размещаться экран — так в стеклянных «макбуках», видимо, планируется реализовать сенсорную панель TouchBar.
Публикация патентной заявки не означает, что Apple обязательно применит эту технологию в будущих устройствах. Однако она показывает, что компания рассматривает самые разные варианты инновационного дизайна для них.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016