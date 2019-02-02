США обеспокоены вывозом венесуэльского золота в Турцию

Турецкие власти «катаются по тонкому льду», продолжая торговлю золотом с Венесуэлой. Такое предупреждение получила Анкара из Вашингтона, сообщает BBC со ссылкой на высокопоставленные источники.
В США растут подозрения, что экспортируемое из Венесуэлы золото в конце концов в нарушение санкций окажется в Иране, уточняет издание.
«Торговля золотом Венесуэлы с Турцией стремительно растет. В прошлом году страна экспортировала в Турцию золота на сумму почти $900 млн (£688 млн) якобы для его переработки и возвращения в Венесуэлу, хотя никаких данных о реэкспорте нет», — пишет BBC.
Собеседники издания уточнили, что Турция наряду с Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами представляет сейчас самую большую проблему в торговле золотом с Венесуэлой, поскольку президент Турции Реджеп Эрдоган в разразившемся в Венесуэле политическом противостоянии поддерживает президента Николаса Мадуро.
Российские и турецкие частные самолеты, похоже, в последние дни летали в Каракас, отмечает BBC. Анкара настаивает на том, что ее торговля осуществляется в соответствии с международными нормами. Один из частных самолетов, следовавших в Каракас в последние дни, принадлежал крупной турецкой горнодобывающей компании Ciner group, имеющей тесные связи с президентом Эрдоганом, уточняет издание.
Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро «крадет ресурсы» страны, и предположил, что это необходимо для оплаты российского вмешательства.
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