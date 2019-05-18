Венесуэла распродает золото в обход санкций

Венесуэла в течение двух последних недель получила $570 млн от продажи золота, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Продажи были проведены в обход санкций США, уточняет агентство.

По данным агентства, 9,7 т драгоценного металла продали 10 мая, а 13 мая еще 4 т. Всего же с начала апреля Венесуэла продала 23 т золота. Один из собеседников агентства заявил, что вырученные средства пойдут на финансирование импорта через внешнее торговое представительство страны.

Таким образом золотовалютные резервы Венесуэлы опустились до самого низкого за последние 29 лет объема в $7,9 млрд. ЦБ страны оперативно не ответил на запрос Bloomberg.

Кто стал покупателем Bloomberg не уточняет. Ранее Венесула продавала золото компаниям из Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. В частности, по данным агентства, спустя два месяца после визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Турцию, в этой стране появилась компания Sardes, которая впоследствии вывезла из Боливарианской Республики золото на $900 млн.

В конце января, после того как спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом, Банк Англии заблокировал хранящиеся в нем золотые запасы Каракаса на сумму в $1,2 млрд, сообщал Bloomberg. Речь идет о 80 т золота.

В середине апреля Вашингтон ввел санкции против венесуэльского Центробанка.