Три ребенка и четверо взрослых погибли в результате ДТП в России

Три ребенка и четверо взрослых, по уточненным данным, погибли в результате опрокидывания в кювет автобуса под российской Калугой, сообщили в местном МЧС по в воскресенье. Ранее сообщалось о том, что погибли четыре ребенка и трое взрослых.

«По уточненным данным, погибли три ребенка и четверо взрослых. Одну девушку сначала приняли за ребенка», — уточнил собеседник агентства ТАСС.

В пресс-службе сообщили, что опознаны тела шести из семи человек.

Напомним, что около 08:15 по Киеву 3 февраля на дороге Калуга — Вязьма автобус, в котором находилось 45 человек, в том числе 31 ребенок, опрокинулся в кювет. Дети ехали в Калугу на танцевальный конкурс.