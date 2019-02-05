Мадуро заявил, что президентских выборов в Венесуэле в ближайшее время не будет

Признанный Россией, Китаем и другими странами президент Венесуэлы Николас Мадуро отвергает требования оппозиции о немедленном проведении внеочередных выборов главы государства. Об этом глава государства заявил во вторник в эксклюзивном интервью российскому телеканалу RT.

«Проблема в оппозиции, а не в проведении еще одних выборов. Мы провели 25 выборов за последние 20 лет. За последние полтора года прошло шесть избирательных кампаний. Выборы президента в 2018 году состоялись ранее намеченного срока по предложению оппозиции», — сказал Мадуро.

При этом он отметил, что единственные выборы, которые пройдут в ближайшее время, — это «парламентские выборы, которые в соответствии с избирательным календарем состоятся в 2020 году».

Мадуро также добавил, что возможное военное вторжение Соединенных Штатов в Венесуэлу обернется для них огромными человеческими и военными потерями. «Мы готовимся к тому, что цена, которую США заплатят при возможном вторжении, будет неподъемной для них с точки зрения военных расходов и человеческих потерь», — подчеркнул Мадуро.

При этом он отметил, что «избежать войны можно с помощью дипломатии мира и международного общественного мнения». Однако «это не значит, что мы не готовимся к тому, чтобы защитить нашу священную землю», сказал Мадуро.