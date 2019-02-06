Косово готово пожертвовать частью территории ради соглашения с Сербией

Лидер частично признанного Косова Хашим Тачи готов пожертвовать частью территории страны ради окончательного соглашения с Белградом. Об этом он заявил в ходе своего визита в Вашингтон, сообщила в среду косовская Gazeta express.
«Если маленькая коррекция границы — это цена окончательного соглашения, тогда это должно быть приемлемым», — заявил Тачи. В то же время он подчеркнул, что самые важные объекты на севере Косова — северная часть города Косовска-Митровица, водохранилище Газиводе с электростанцией и горнообогатительный комбинат Трепча — будут албанскими, и это не обсуждается.
При этом лидер непризнанной республики не скрывает, что главной целью соглашения является официальное признание Приштины Белградом и последующее вступление Косова в ООН. Он также поблагодарил США за всестороннюю поддержку и заверил, что «не примет соглашения, которое будет неприемлемо для Вашингтона».
Косовский парламент провозгласил независимость края в одностороннем порядке в феврале 2008 года, а в 2010 году Международный суд ООН признал это решение легитимным. В настоящее время Республику Косово, по версии Белграда, признают около 100 стран, при этом Приштина утверждает, что таких государств 117. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Индия, Китай, а также пять членов ЕС.
В последние месяцы Белград и Приштина активно обсуждали некое компромиссное решение, связанное с корректировкой границ и обменом территориями. США поддерживают эту идею, настаивая на окончательном соглашении, предполагающем корректировку границ Сербии и Косово. В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила против изменения границ на Балканах, подчеркнув, что все страны региона и без того имеют перспективу вступления в европейское сообщество.
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