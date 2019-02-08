Ляшко выстраивает в городах юго-востока сетки по подкупу избирателей, – СМИ

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко внедряет схему массового подкупа избирателей в промышленных городах юго-востока Украины. Об этом говорится в материале znaj.ua.

«Решение сосредоточиться на данном регионе было продиктовано тем, что здесь всем заправляет Ринат Ахметов. О связи Ляшко с Ахметовым не писал только ленивый, так что не будем повторяться. Уточним только, что сотрудничество депутата с олигархом длится уже несколько лет и, похоже, обе стороны остаются им более чем довольны», – написали znaj.ua.

Там сообщили, что предвыборные «работы» ведутся именно в промышленном регионе, так как тут у Рината Ахметова имеются мощнейший административный ресурс, прикормленные правоохранители и полная медиа-поддержка.

«Собственно, именно в Кривом Роге, Мариуполе, Авдеевке, а также других крупных городах региона развернулась бурная деятельность Олега Ляшко по подготовке к выборам. Причем, часто – не совсем законная. Так, его уже ловили на незаконном размещении агитации на билбордах. Однако главный радикал и его хозяин решили не останавливаться на таких мелочах и развернуть в «подконтрольных» им городах настоящие сетки по скупке голосов. Так, Днепропетровская область оказалась среди лидеров по зафиксированным случаям подкупа, причем, согласно информации наших источников, большинство из них – именно в пользу Олега Ляшко. Такая же информация о причастности Радикалов к подкупам поступает и из Луганской и Донецкой областей», – сообщило издание.

По его данным, во всех городах люди Ляшко действуют по одному и тому же принципу: на уровне городского штаба находятся координаторы построения сетки, каждый из них набирает целую команду помощников, которые, в свою очередь вербуют штатных агитаторов из числа знакомых и соседей.

«Впрочем, слова «находятся», «набирает» и «вербуют» в данном случае являются эвфемизмами слова «нанимают», а если даже точнее – «покупают». На всех уровнях, начиная сверху и до самого низа, представители сетки получают деньги. В первую очередь, конечно, не за свою деятельность, а за результаты своего персонального голосования. Таким образом Олег Ляшко, по нашим данным, планирует мобилизовать на выборах до полутора миллионов своих избирателей. Что, теоретически, дает ему вполне реальный шанс оказаться во втором туре президентских выборов», – говорится в статье.

Впрочем, по мнению авторов, настоящей целью тандема Ахметов-Ляшко являются не президентские, а парламентские выборы.

«Участие Ляшко в президентской кампании позволит Ахметову, во-первых, раскрутить карманную политсилу перед выборами в Раду. А, во-вторых, обкатать технологию построения сеток и «застолбить» их в регионе так, чтобы парламентская кампания прошла уже без приключений и неожиданностей. И в прозорливости Ринату Леонидовичу в данном случае не откажешь, ведь если на президентских выборах полтора миллиона голосов ничего не решают, то на парламентских – позволяют создать внушительную фракцию, более крупную, чем Олег Валерьевич имеет сейчас. А значит – еще сильнее укрепить «дружбу» лидера радикалов с лидером капиталов», – констатирует znaj.ua.