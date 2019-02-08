Мадуро вновь отказался проводить президентские выборы в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро не считает необходимым сейчас проводить в стране президентские выборы. «Какие необходимости сегодня у народа Венесуэлы? Провести выборы? Я думаю, что нет», — сказал он в пятницу журналистам.

«Народу Венесуэлы необходимы восстановление экономики, мир и конституционная стабильность. Для этого надо переизбрать Национальную ассамблею», — отметил он.

По его словам, «оппозиция не хочет никаких выборов». «Если мы скажем, что проведем выборы через 30 дней, они начнут придумывать причины, чтобы не идти на них», — указал Мадуро.

Он добавил, что сохраняет всю полноту власти, а также, что уже якобы собрано около 2 млн подписей венесуэльцев против вторжения США.

Напомним, что в Венесуэле сейчас де-факто два президента. 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, а также значительно число стран Европы.

В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.