Президент Алжира официально заявил о выдвижении на пятый срок

Действующий президент Алжира Абдельазиз Бутефлика официально выдвинул свою кандидатуру на пятый президентский срок, сообщило алжирское агентство APS.

«Абдельазиз Бутефлика объявил о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах апреля 2019 года в специальном послании к нации, которое будет передано Агентством в воскресенье», — говорится в сообщении.

Бутефлика является президентом Алжира с 1999 года. За это время ему удалось остановить вооруженное противостояние между властями и исламистами, восстановить безопасность и вернуть иностранные инвестиции в страну.