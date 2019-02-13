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Мадуро заявил, что США хотят оккупировать Венесуэлу и завладеть нефтью

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Мадуро заявил, что США хотят оккупировать Венесуэлу и завладеть нефтью

Целю США является оккупация Венесуэлы и установление контроля над ее природными ресурсами, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью ливанскому телеканалу «Аль-Маядин».

«Трамп хочет оккупировать Венесуэлу и завладеть ее природными ресурсами ... радикальное руководство США хочет колонизировать Венесуэлу», — сказал Мадуро.

Глава Венесуэлы вновь заявил, что кризис в его стране устроен США при поддержке «принадлежащих им» правительств.

«Мы многие годы противостоим империалистическим агрессиям США», — добавил Мадуро, ответив, что они «столкнулись с крупнейшей агрессией».

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Отметим, что председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк) заявил сегодня, что Конгресс США не поддержит военную интервенцию в Венесуэле, если администрация президента Дональда Трампа попытается осуществить ее. Об этом передает агентство Reuters.

Меня беспокоит президентское бряцанье оружием, его намеки на то, что военная интервенция США остается одним из вариантов, — заявил Энгел на слушаниях в Конгрессе, посвященных ситуации в Венесуэле. — Я хочу ясно дать понять для тех, кто находится здесь, и для всех, кто наблюдает: военная интервенция США не является вариантом».

Напомним, что спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо временным лидером страны. Россия и Китай заявили, что поддерживают Николаса Мадуро. Властные структуры до настоящего времени находятся в руках Мадуро, армия также заявила о его поддержке.

Венесуэла, Николас Мадуро
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Среда, 13 февраля 2019
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