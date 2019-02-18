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FT: Борьба с пластиком подорвет спрос на нефть больше, чем ожидалось

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FT: Борьба с пластиком подорвет спрос на нефть больше, чем ожидалось

Нефтяная отрасль недооценивает влияние изменившихся потребительских настроений на свой бизнес: борьба с пластиковыми отходами подорвет спрос на нефть больше, чем было принято считать, пишет Financial Times.

Кафе и рестораны отказываются от пластиковых соломинок, магазины - от одноразовых пакетов, во многих странах принимаются законы об ограничении одноразовой упаковки в самых разных сферах. Рано ли поздно эти изменения окажут воздействие и на нефтегазовые компании.

Сейчас более половины мирового спроса на нефть обеспечивает транспорт. На долю нефтехимии приходится всего 15% потребления нефти, однако Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что к 2040 году эта доля достигнет 50%. Нефтехимические предприятия останутся главным источником спроса на нефть, рост в котором будет ускоряться, а не замедляться, как в других сегментах.

Однако некоторые эксперты считают ошибочным допущение, что в следующие два десятилетия спрос на пластмассы и изделия из них будет расти существенно быстрее мировой экономики, как это было в последние десятилетия.

Прогнозы МЭА и других компаний и организаций исходят из стабильно высокого потребления пластмасс - с ростом в среднем на 3% в год в 2017-2040 годах. Для этого сегодняшние развивающиеся рынки должны сохранить существующие модели потребления. Кроме того, должны реализоваться ожидания, что "невидимый пластик" (компоненты цифровой инфраструктуры, смартфонов и других электронных устройств) станет новым незаменимым источником спроса.

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Однако сейчас 45% всего изготавливаемого в мире пластика идет на упаковочные материалы, тогда как на электронику - лишь 7%. Снижение использования пластиковых пакетов и ряда других видов пластика может замедлить рост его общего потребления вдвое в ближайшие два десятилетия, тем самым ослабляя перспективы спроса на нефть.

Источник

нефть, пластик
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