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В РФ заявили о нарушении прав 43 россиян в украинских тюрьмах

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Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой располагает информацией о якобы нарушении прав 43 россиян, которые находятся в местах заключения в Украине. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе российского омбудсмена.

«В аппарате уполномоченного по правам человека в РФ имеется информация о нарушении прав 43 граждан Российской Федерации, находящихся в местах принудительного содержания Украины», — сказал собеседник агентства ТАСС.

В связи с этим аппарат омбудсмена обратился в консульский департамент МИД России с просьбой поручить сотрудникам консульского отдела посетить этих заключенных и сообщить потом о состоянии их здоровья, условиях содержания и объемах оказываемой медицинской помощи.

Кроме того, Москалькова направила обращения уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой в связи с состоянием здоровья двух россиян, находящихся в заключении.

Один из них — Вячеслав Высоцкий — отбывает наказание в Черкесской исправительной колонии № 62. По информации Москальковой, у него развивается злокачественное образование, он частично потерял слух. Другой россиянин — Евгений Мефедов, содержащийся в Николаевском следственном изоляторе. По имеющейся у омбудсмена информации, ему не оказывают необходимую медицинскую помощь, в связи с чем у него развиваются болезни почек и печени, ухудшается зрение.

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Российский омбудсмен считает, что условия содержания Высоцкого и Мефедова не соответствуют Минимальным стандартным правилам обращения с заключенными, принятыми в Женеве в 1955 году. Она просит Денисову обеспечить заключенным надлежащие условия содержания и предоставить необходимое лечение.

права человека, Татьяна Москалькова, отношения с Россией
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