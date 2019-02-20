За год украинцев официально стало на 233 тысячи меньше

Согласно предварительным подсчетам, численность населения Украины по состоянию на 1 января составляет 42 млн 153,2 тыс. человек. Об этом сообщает Государственная служба статистики.
«Численность населения в Украине, по оценке на 1 января 2019 г. составляла 42153,2 тыс. человек. В течение 2018 г. численность населения уменьшилась на 233,2 тыс. человек», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на 100 умерших в Украине приходится 57 родившихся.
В Гсстате отметили, что данные по расчету (оценке) численности населения охватывают все регионы Украины, кроме временно оккупированной территории Автономной Республики Крым , г. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
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