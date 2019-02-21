Китай готов увеличить импорт аграрной продукции из США на $30 млрд

Китай в рамках торговых переговоров с американской стороной выступает с предложением увеличить на $30 млрд объем импорта из США сельскохозяйственной продукции, в том числе бобов, кукурузы и пшеницы. Об этом сообщает в четверг агентство Bloomberg.
Согласно информации его источников, предложение о закупке дополнительной аграрной продукции станет частью меморандума о понимании, который американская и китайская стороны планируют заключить во время очередного раунда переговоров, который проходит на этой неделе в Вашингтоне.
Представители Китая и США, передают пожелавшие остаться неназванными источники, также намерены обсудить отмену антидемпинговых мер и положений, направленных на исключение субсидий при покупке продукции, применяемой в аграрной сфере. Отмечается, что КНР уже несколько раз предлагала увеличить закупки аграрной и энергетической продукции с целью сократить торговый дефицит с США.
Обсуждаемый меморандум о понимании, помимо увеличения объема импорта, включает взаимодействие США и КНР в сферах, связанных с предоставлением услуг и передачей технологий, а также сотрудничество в области интеллектуальной собственности. В то же время остается неясным, каким образом данный меморандум будет претворен в жизнь, отмечает Bloomberg.
На этой неделе в Вашингтоне китайская делегация принимает участие в очередном раунде торговых переговоров по урегулированию споров с американской стороной.
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