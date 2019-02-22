Венгрия официально назвала «полуфашистским» образовательный закон в Украине

Официальный Будапешт считает «полуфашистским» украинский закон об образовании и продолжает настаивать на внесении изменений. Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, сообщает пресс-служба правительства.

«Украина в настоящее время имеет правительство, которое попирает права меньшинств, принявшее „полуфашистский“ закон об образовании», — сказал он, добавив, что Венгрия продолжает настаиваить на внесении изменений в законодательство.

Отвечая на вопрос о президентских выборах в Украине, Гуйяш сказал, что «искренне надеется, что Венгрия сможет достучаться до новой администрации, поскольку не смогла общаться с нынешней».

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что договоренности с действующим политическим руководством Украины для Будапешта не является возможными.

Как известно, Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о нарушении прав венгров, живущих в Украине, из-за положения закона об образовании, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

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