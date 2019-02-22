МИД отреагировал на высказывания венгерского министра про «полуфашисткий» закон

Министерство иностранных дел Украины считает недопустимыми высказывания венгерского правительства о законе об образовании. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, опубликованном на сайте в пятницу.

Ранее 22 февраля министр Гергей Гуляш, возглавляющий администрацию премьер-министра Венгрии, отвечая на вопрос о выборах в Украине, заявил, что «в настоящее время Украина имеет правительство, которое попирает права меньшинств» и которое «приняло полуфашистский образовательный закон». При этом Гуляш выразил надежду, что венгерским властям «удастся достучаться до нового руководства страны, поскольку они не находят общий язык с нынешней администрацией».

«Принятый в соответствии с внутренним законодательством и нашими международными обязательствами закон Украины „Об образовании“ прошел экспертизу Венецианской комиссии. Рекомендации находятся в стадии выполнения. Считаем недопустимыми дальнейшие требования по изменению принятого закона, манипулирование такими эпитетами, как „полуфашистский закон“, и фактами относительно его содержания», — сказано в сообщении МИД Украины.

В ведомстве также добавили, что «в Украине ни правительство, ни общество не имеют антивенгерских настроений и остаются готовыми к диалогу с Венгрией».

Напомним, что отношения страны с Венгрией ухудшились после того, как в сентябре 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об образовании», согласно которому с 2020 года весь процесс обучения в стране должен перейти на украинский язык. Возмущение венгерской общины вызвало и решение Конституционного суда Украины признать несоответствующим Конституции закон «Об основах государственной языковой политики» от 2012 года, который наделял венгерский язык статусом регионального.