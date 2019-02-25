С 1 марта «Новая Почта» поменяет график работы

С 1 марта все отделения «Новая Почта» в областных и районных центрах, а также курьеры компании будут работать без выходных — 7 дней в неделю. Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.

Сообщается, что отделения будут работать в воскресенье с 11:00 до 16:00. Точный график работы каждого отделения можно посмотреть на сайте компании.

В «Новая Почта» также напомнили, что мобильным приложением компании пользуются 2,6 млн активных пользователей в месяц.

«В прошлом году количество оформленных через приложение посылок по сравнению с 2017 годом возросло до 10 млн, а сумма онлайн расчетов — в 2,5 раза», — говорится в сообщении.