С 1 марта «Новая Почта» поменяет график работы

С 1 марта все отделения «Новая Почта» в областных и районных центрах, а также курьеры компании будут работать без выходных — 7 дней в неделю. Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.
Сообщается, что отделения будут работать в воскресенье с 11:00 до 16:00. Точный график работы каждого отделения можно посмотреть на сайте компании.
В «Новая Почта» также напомнили, что мобильным приложением компании пользуются 2,6 млн активных пользователей в месяц.
«В прошлом году количество оформленных через приложение посылок по сравнению с 2017 годом возросло до 10 млн, а сумма онлайн расчетов — в 2,5 раза», — говорится в сообщении.
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