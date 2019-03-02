Полиция уже расследует 112 уголовных дел, связанных с выборами

Полицейские расследуют 59 уголовных производств, связанных с выборами, еще 53 — с ходом избирательной кампании, сообщает Национальная полиция Украины.

«За сутки полиция внесла в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований — Ред.) информацию о пяти уголовных правонарушениях, связанных с выборами», — сообщается на страничке Нацполиции в Фейсбук.

Напомним, что очередные президентские выборы пройдут в Украине 31 марта.