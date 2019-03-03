Почти 60 нардепов пропустили 90% голосований в Раде с начала года

В январе и феврале 2019 года 9 нардепов не проголосовали ни на одном из 18 заседаний Верховной Рады, в ходе которых состоялось 304 голосования.
Как сообщает «ЧЕСНО» со ссылкой на данные официального сайта ВР, при этом 58 нардепов пропустили более 90% голосований в парламенте.
В частности, во время всех голосований в Раде отсутствовали Дмитрий Добкин («Оппоблок»), внефракционные Евгений Бакулин, Константин Жеваго, Сергей Клюев, Вячеслав Константиновский, Александр Онищенко, Надежда Савченко, Дмитрий Ярош и Лев Пидлисецкий («Самопомич»).
Нардепы Вадим Рабинович («Оппоблок») и Валерий Дубиль («Батькивщина») приняли участие только в одном голосовании за этот период.
По данным сайта ВР, более 50% голосований пропустили 259 нардепа, более 90% голосований — 58 нардепов. В январе-феврале присутствие составило 77,6%, а голосование — 41,1%.
В наибольшем количестве голосований не участвовали депутаты от групп «Воля народа» (84%) и «Возрождение» (79%), в наименьшем — депутаты от «Народного фронта» и «Самопомочи» (56%).
Наибольшее количество голосований января-февраля 2019 года не посетили нардепы из фракции «Батькивщина» (47,7%), внефракционные (36,1%) и «Оппозиционный блок» (31,1%).
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