Журналисты призвали Порошенко подписать Декларацию о свободе слова

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) призвал Петра Порошенко как кандидата в президенты поддержать Декларацию в защиту свободы слова, которую он, в отличие от ряда его соперников на выборах, еще не подписал. Соответствующее обращение в понедельник обнародовал глава НСЖУ Сергей Томиленко.
«Национальный союз журналистов Украины обращается к кандидату в президенты Украины Петру Порошенко с предложением встретиться с журналистами и обсудить угрозы свободе слова, состояние физической безопасности работников медиа, факты давления на журналистов. Во время встречи предлагаем осознанно подписать Декларацию в защиту свободы слова», — написал Томиленко в Facebook.
Он отметил, что в отличие от Порошенко документ подписали 12 кандидатов в президенты, в числе которых и лидеры предвыборной гонки Юлия Тимошенко и Анатолий Гриценко.
Томиленко напомнил, что документ был разработан НСЖУ совместно с Международной федерацией журналистов, «которая объединяет 600 тыс. журналистов из почти 140 стран мира». «Поддерживая положения документа, политики берут на себя публичные обязательства гарантировать свободу слова и защиту прав журналистов», — пояснил он.
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