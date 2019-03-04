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Звезда сериала «Игра престолов» поднял 474 кг, установив новый мировой рекорд

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Звезда сериала «Игра престолов» поднял 474 кг, установив новый мировой рекорд

Исландский актер и спортсмен Хафтор Бьёрнссон доказал, что по-прежнему является самым сильным человеком в мире, взяв вес в 474 кг. О новом рекорде героя сериала «Игра престолов» рассказывает австралийская телерадиокорпорация ABC.

Хафтор Бьёрнссон, актер и спортсмен, известный поклонникам сериала «Игра престолов» как сэр Григор «Гора» Клиган, стал самым сильным человеком в мире, установив новый мировой рекорд на соревнованиях Arnold Strongman Classic, проходивших в Колумбусе, штат Огайо. Он получил приз в $72 тыс. и поздравления из рук бывшего губернатора Калифорнии и актера Арнольда Шварценеггера. «Я доволен, конечно, но... мог ведь взять вес в полтонны», — сказал Бьёрнссон.

Свой прежний мировой рекорд Хафтор Бьёрнссон установил на международном турнире World’s Strongest Man 2018. Тогда ему удалось поднять штангу весом в 472 кг. Тремя годами ранее он побил рекорд, который просуществовал несколько столетий — сделал пять шагов с грузом весом 600 кг.

Хафтор Бьёрнссон начал профессиональную спортивную карьеру в 2006 году в качестве баскетболиста. В 2008 году, после травмы колена, он покинул баскетбол и переориентировался на силовой экстрим. Трижды (в 2010, 2011 и 2012 годах) признавался самым сильным человеком Исландии. А в августе 2013 года был утвержден на роль Григора «Горы» Клигана в 4-м сезоне сериала «Игра престолов». Эта роль стала звездной для 30-летнего исландца.

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В 2015 году Бьёрнссон побил тысячелетний рекорд на соревнованиях «Сильнейший викинг мира» в Норвегии — он сумел пронести 650-килограммовое 10-метровое бревно 5 шагов. Прежний рекорд был установлен в начале X века исландским викингом Ормом Сторолфссоном по прозвищу Орм Сильный, который пронес на себе корабельную мачту аналогичного веса на три шага, после чего сломал себе спину.

Игра престолов, Хафтор Бьёрнссон
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