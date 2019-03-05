Американка Кайли Дженнер побила рекорд Цукерберга, заработав $1 млрд в 21 год

Список самых молодых миллиардеров по версии журнала Forbes возглавила 21-летняя модель и предпринимательница Кайли Дженнер с состоянием в $1 млрд (2057 место в общем рейтинге). Как сообщается во вторник на сайте издания, таким образом, она побила рекорд основателя Facebook Марка Цукерберга, который заработал $1 млрд в 22 года.
«В 21 год... Кайли Дженнер — член семьи Кардашьян-Дженнер — является самым молодым человеком, заработавшим миллиард», — указал журнал. По его данным, Дженнер является единоличной владелицей Kylie Cosmetics — косметической компании, которую она основала в 2015 году.
Кайли Дженнер 1997 года рождения первоначально получила известность как модель и медийная личность. Является участницей шоу «Семейство Кардашьян» (Keeping Up with the Kardashians).
В Instagram на Дженнер подписаны 129 млн учетных записей, что делает ее седьмой в списке людей с самым большим числом подписчиков. Ее фотография с новорожденной дочкой, опубликованная год назад, до недавнего времени была изображением, получившим самое большое количество лайков (18,7 млн) за всю историю соцсети. Рекорд был побит 6 февраля 2019 года.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016