Великобритания, ФРГ и Франция осудили новые санкции США против Ирана

Европейская тройка посредников ООН — Великобритания, Германия и Франция — осудила новые санкции США против Ирана. При этом страны также отвергли ультиматум Ирана по ядерной сделке (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД). Об этом говорится в распространенном в четверг совместном заявлении трех государств.

«Мы сожалеем о введении новых санкций США против Ирана, последовавшем за их выходом из СВПД», — говорится в документе.

«Мы отвергаем любые ультиматумы и будем оценивать выполнение Ираном соглашения на основании действий Ирана в отношении его ядерных обязательств по СВПД и Договору о нераспространении ядерного оружия», — отмечается в заявлении.

Тройка стран заявила о приверженности ядерной сделке и призвала Тегеран продолжать ее выполнять.