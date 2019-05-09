Великобритания, ФРГ и Франция осудили новые санкции США против Ирана

Европейская тройка посредников ООН — Великобритания, Германия и Франция — осудила новые санкции США против Ирана. При этом страны также отвергли ультиматум Ирана по ядерной сделке (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД). Об этом говорится в распространенном в четверг совместном заявлении трех государств.
«Мы сожалеем о введении новых санкций США против Ирана, последовавшем за их выходом из СВПД», — говорится в документе.
«Мы отвергаем любые ультиматумы и будем оценивать выполнение Ираном соглашения на основании действий Ирана в отношении его ядерных обязательств по СВПД и Договору о нераспространении ядерного оружия», — отмечается в заявлении.
Тройка стран заявила о приверженности ядерной сделке и призвала Тегеран продолжать ее выполнять.
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