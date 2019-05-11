Адвокат Вышинского собрал деньги на свой залог через социальные сети

Андрей Доманский, представляющий интересы руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, сообщил на своей странице в Facebook, что ему удалось собрать через социальные сети необходимую сумму для внесения залога.
«Уважаемые коллеги, друзья и просто люди, которые помогли! Всем огромное спасибо! Сумма для залога собрана!» — написал Доманский.
8 мая Печорский районный суд Киева назначил адвокату Вышинского выплатить залог в размере 192,1 тыс. гривен в рамках открытого ранее против него уголовного дела.
Доманского обвиняют в незаконной приватизации помещения в Киеве. Сам адвокат связал это дело с попыткой прокуратуры помешать ему представлять интересы Вышинского и участвовать в других резонансных делах. 5 апреля Генеральная прокуратура Украины предъявила Доманскому обвинение, вручив соответствующий документ.
Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года. Ему предъявили обвинение в государственной измене, незаконном обращении с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016