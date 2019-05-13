Стало известно, почему Епифаний не появился на видео Зеленского

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний отсутствует в обращение религиозных лидеров к жителям оккупированных территорий, распространенном Владимиром Зеленским, поскольку иерарху не понравился текст. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на источники.

«По данным источников BBC в окружении Епифания, ему предлагали появиться на видео, однако он отказал. Иерарху не понравился текст, который ему предлагали озвучить, о том, что «говорить нужно не языком пушек», — пишет издание.

По словам собеседников, Епифаний волновался, что это будет выглядеть, как будто он призывает к переговорам с лидерами боевиков.

Издание отмечает, что предстоятель церкви также переживал, что участие в видео его и Филарета приведет к разночтениям по поводу того, кто в ПЦУ главнее.

Напомним, что 13 мая новоизбранный президент Владимир Зеленский обнародовал обращение различных религиозных лидеров к жителям оккупированных территорий. Предстоятеля Православной церкви Украины Епифания на записи нет.