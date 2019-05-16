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Коболев рассказал о катастрофических последствиях остановки российского газового транзита

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Коболев рассказал о катастрофических последствиях остановки российского газового транзита

По расчетам НАК «Нафтогаз Украины» Россия имеет техническую возможность с начала следующего года не использовать украинскую ГТС для транспортировки газа в Европу. Об этом на конференции Concorde Capital заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«По нашим расчетам российская сторона имеет техническую возможность в следующем году не использовать украинский транзит. Даже если не будет построен «Северный поток-2», — цитирует его Экономическая правда.

По его словам, при этом «Газпром» сможет выполнять минимальные объемы поставок газа европейским потребителям в рамках существующих контрактов.

«Дефицит в поставках газа (в Европу — Ред..) в такой ситуации примерно 5 млрд кубов. Если мы посмотрим на темпы, которыми сейчас „Газпром“ поставляет газ в Европу и создает запасы, то они рекордные. Я так думаю, что именно для покрытия этого дефицита дополнительные запасы и создаются», — заявил руководитель компании.

«По моей оценке, которую разделяют и наши европейские партнеры, вероятность того, что 1 января мы получим полную остановку, как это было в январе 2009 года, она достаточно большая. Говоря о том, как это повлияет на Украину, думаю, не будет слишком жестко сказано, что это может вызвать настоящий кризис, в том числе политический», — сообщил Коболев.

Он отметил, что и для избранного президента, и для компании критически важно к этому подготовиться.

«То есть создать дополнительные объемы газа, чтобы в украинской системе удержать достаточное давление», — подчеркнул Коболев.

«Для Украины потеря транзитного потока означает потерю 3 млрд долларов годового дохода, а это примерно 3% ВВП. То есть фактически мы можем за год потерять весь рост предыдущего года», — заявил руководитель НАК.

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По его словам, переговоры с Россией проходят очень вяло, а если быть более точным — совсем не проходят.

«Российская сторона сообщила, что они будут говорить только после того, как новый президент вступит в свои полномочия. И произойдет, как это обычно было в прошлом, разговор Путина и Зеленского. И мы ждем этого события. Думаю, что переговоры возобновятся где-то в июне», — подытожил он.

транзит газа, Андрей Коболев
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
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