Глава «Нафтогаза» не хочет продлевать транзитный контракт с «Газпромом» на старых условиях

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев не видит смысла и выгоды для страны продлевать транзитный контракт с российским «Газпромом» на действующих условиях.
«Мне тяжело представить, почему новой компании (оператор ОГТСУ — Ред.), почему украинской стороне может быть интересно продление старого контракта. Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объемы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы ее занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — сказал он в ходе проходящего в Киеве «5-го украинского газового форума», передает Интерфакс-Украина.
Коболев напомнил, что новый украинский оператор уже передал российской стороне проект межоператорского соглашения (interconnection agreements), который регулирует вопрос присоединения сетей.
«Как только эти документы будут подписаны, следующим шагом мы сможем обсуждать доступные мощности, сколько мощностей необходимо „Газпрому“, на какой срок, какие могут быть тарифы. Поэтому я не вижу другого пути, и я не вижу для украинской стороны никакого смысла идти на какие-то другие суррогатные варианты. Зачем? Какой смысл?», — добавил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что «Газпром» подпишет контракт на транзит газа с Украиной, если та до конца года имплементирует европейское законодательство. В ином случае «Газпром» готов продлить действующий контракт на прокачку газа.
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