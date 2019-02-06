Оппозиция Венесуэлы посчитала количество золота, проданного режимом Мадуро

Правительство Николаса Мадуро продало в минувшем году 73 тонны золота Объединенным Арабским Эмиратам и Турции. Об этом заявил в среду оппозиционный депутат Национального собрания Венесуэлы Карлос Папарони, сообщает Reuters.
Кроме того, утверждает он, администрация Мадуро с понедельника не может переводить деньги между своими счетами в банках Европейского Союза.
Напмоним, что оппозиция в лице спикера парламента Хуана Гуаидо, объявившего себя президентом страны, и его сторонников ведет борьбу за золотые запасы Венесуэлы и другие активы государства, объясняя, что делает это в интересах народа.
Ранее оппозиция заподозрила власти страны в попытке вывезти около 20 т золота в Россию. Позднее Reuters со ссылкой на свои источники сообщал, что власти Боливарианской республики намереваются продать в ОАЭ 15 т золота, из них 3 т были проданы 26 января. 2 февраля компания Noor Capital из ОАЭ сообщила, что купила у Центробанка Венесуэлы 3 т золота.
Агентство Bloomberg сообщало, что в планах властей Венесуэлы также была попытка продать еще 20 т золота, однако сделку отложили из-за из-за пристального внимания общественности.
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