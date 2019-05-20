В «Батькивщине» заявляют о готовности к досрочным выборам

Партия ВО «Батькивщина» и ее лидер Юлия Тимошенко готовы к досрочным выборам Верховной Рады, заявляет народный депутат из одноименной фракции Григорий Немыря.

«Мы готовы и к досрочным выборам — мы об этом неоднократно говорили, — и к срочным выборам. Думаю в данном случае лидер партии, получившая достаточно большое количество голосов на президентских выборах, и партия готовы и к досрочным выборам», — сказал Немыря агентству «Интерфакс-Украина» после инаугурации президента Украины Владимира Зеленского в понедельник в Киеве.

В свою очередь заместитель руководителя фракции Сергей Соболев заявил, что решение президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады для фракции «Батькивщина» не стало неожиданностью.

«Для „Батькивщины“ решение уже нового главы государства Владимира Зеленского ни стало неожиданным», — цитирует его пресс-служба партии. По его словам, «законных оснований не допустить роспуска Верховной рады не было» и выход из несуществующей коалиции фракции «Народный фронт» накануне инаугурации Зеленского — «это просто театр абсурда».

Соболев сообщил, что если указ о роспуске будет опубликован 20 мая, то внеочередные выборы состоятся 14 июля. Однако, по мнению депутата, ключевым вопросом остается вопрос закона о выборах. «Если действительно новоизбранный президент заинтересован в том, чтобы старая коррумпированная мажоритарная система умерла с этим парламентом, я думаю, он сделает все возможное. И у нас есть время, чтобы принять и новый Избирательный кодекс, и новое законодательство на эти выборы», — сказал Соболев.

Ранее в этот день президент Украины Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

После этого секретарь Центральной избирательной комиссии Наталия Бернацкая подчеркнула, что после начала избирательной кампании ни одно судебное решение не сможет остановить избирательный процесс.