Вакарчук «одолжил» чужую партию, чтобы пойти на выборы

Руководитель штаба партии музыканта Святослава Вакарчука «Голос» Юлия Клименко заявила, что уже есть документы от Министерства юстиции о регистрации политсилы и она сможет принять участие в досрочных выборах Верховной Рады. Об этом сообщает пресс-служба партии в Facebook.

«Мы понимали, что времени у нас будет немного и мы можем не успеть самостоятельно зарегистрировать свою партию. Поэтому наши партнеры с малого и среднего бизнеса позволили нам использовать свою партию, которую они зарегистрировали в 2015 году, чтобы идти на местные выборы», — сообщила руководитель штаба партии.

«Мы перерегистрировали ее в партию „Голос“ и идем на выборы», — добавила Клименко.

Отметим, что покупка готовой политсилы и ее последующее переименование является обычной практикой в Украине.

Ранее 16 мая музыкант Святослав Вакарчук заявил о создании политической партии «Голос» и намерении баллотироваться в Верховную Раду на осенних выборах.