В Берлине ждут от Путина готовности к диалогу с Зеленским

В Германии приветствуют готовность нового Президента Украины к диалогу с Россией по вопросу решения ситуации на Донбассе и ждут того же от Москвы. Об этом сказал в среду на брифинге в Берлине официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт, передает Укринформ.

«Новый Президент Украины Зеленский заявил о своей готовности к диалогу с Россией. Мы настоятельно ожидаем такой же готовности и от российского президента Путина как одного из подписантов Минских соглашений», — сказал Зайберт.

Раскрывать детали состоявшегося накануне телефонного разговора канцлера ФРГ и президента Франции с российским лидером он отказался, сославшись на конфиденциальность.

Как сообщалось, во вторник канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонную беседу с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которой обсудили, в частности, вопрос того, как после смены президента в Украине продвигать прогресс в реализации Минских соглашений.