Зеленский прокомментировал сегодняшний демарш Рады

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отказ Верховной Рады рассмотреть предложенный им законопроект о выборах народных депутатов. Напомним, что за внесение предложения главы государства в повестку дня проголосовали 92 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.
«Старые политики выбрали старую систему, ибо только она дает им шанс продлить политическую жизнь», — написал Зеленский в Фейсбук.
По мнению главы государства, депутаты рассчитывают «за деньги и гречку снова пролезть в парламент».
«Но я убежден, что они ошибаются. И даже в мажоритарных округах вы выберете новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле», — заключил он.
Ранее советник Зеленского Руслан Стефанчук обвинил парламентариев в нарушении договоренностей. По его словам, во вторник депутаты и глава государства достигли компромисса по изменению избирательного законодательства, который члены Рады нарушили.
Инициатива Зеленского предполагала компромисс — переход к пропорциональной системе с голосованием по партийным спискам, а также снижение проходного барьера с пяти до трех процентов.
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