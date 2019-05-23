В Китае казнят больного шизофренией, убившего двух школьников

Суд средней ступени Шанхая приговорил к смертной казни мужчину, который в июне прошлого года зарезал двух школьников, чтобы «отомстить обществу».
Инцидент произошел 28 июня 2018 года в районе Сюэхуэй у ворот начальной школы. Вооруженный ножом мужчина напал на трех школьников и женщину. Несмотря на усилия врачей, двое детей скончались от полученных ранений.
Полиция с помощью прохожих задержала подозреваемого. Нападавшим оказался 29-летний безработный. По заявлению полиции, мужчина решил отомстить обществу из-за того, что не мог найти работу.
В четверг в Шанхае состоялось публичное оглашение приговора. Суд приговорил подсудимого Хуан Ичуня к смертной казни и пожизненно лишил всех политических прав.
Согласно материалам дела, подсудимый в поисках цели нападения с марта по октябрь 2017 года фотографировал и записывал на видео различные школы и детские сады в Шанхае и Гуанчжоу.
Судебно-психологическая экспертиза выявила у подсудимого шизофрению, эксперты пришли к выводу, что в данном деле он обладает ограниченной уголовно-правовой дееспособностью. Однако суд с учетом тяжести и опасности преступления принял решение о смертной казни.
В последнее время нападения на детей в Китае стали происходить все чаще, только за последние несколько месяцев произошел целый ряд таких инцидентов. Чаще всего подобные нападения совершаются именно с целью «отомстить обществу» за накопленные обиды, некоторые преступники выбирают для своих злодеяний школы, где они учились и подвергались издевательствам со стороны сверстников. Иногда это бывают случайно выбранные места.
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