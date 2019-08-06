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Преференции для отдельных предприятий в условиях рынка – это проявление коррупции, — Сергей Фурса

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Преференции для отдельных предприятий в условиях рынка – это проявление коррупции, — Сергей Фурса

Предоставление льготных тарифов на электроэнергию отдельным предприятиям в условиях рынка является проявлением коррупции. Об этом заявил Hubs инвестиционный банкир Сергей Фурса, комментируя журналисту решение Окружного админсуда Киева об остановке действия постановлений НКРЭКУ по тарифам «Укрэнерго» на июль для пяти предприятий, принадлежащих Игорю Коломойскому.

«Особая позиция для отдельных предприятий невозможна, и это является коррупционной темой. То есть, это типичный пример коррупции в Украине и типичный пример использования политического влияния для получения прибыли», — заявил Фурса.

Эксперт считает, что задачей государства является создание равных условий для всех участников рынка, и недопущение решений судов об установлении привилегий для отдельных предприятий.

«Регуляция должна быть такая: создание конкурентных условий, равных условий для всех участников рынка. Поэтому все любые льготы и т.д. в случае с Украиной — это коррупция. Задача государства — просто не допускать подобных решений в судах», — подчеркнул Фурса.

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Напомним, с 31 июля представители ферросплавных и химических заводов Игоря Коломойского (Никопольского ферросплавного завода, Днепроспецстали, Покровского ГОК, Запорожского ферросплавного завода) проводят акцию протеста перед НКРЭКУ и НЭК «Укрэнерго» в Киеве, требуя льготных тарифов на электроэнергию для своих предприятий.

В результате оказанного давления, 1 августа Окружной административный суд Киева удовлетворил ходатайство Никопольского завода ферросплавов и остановил действие постановлений НКРЭКУ относительно тарифов «Укрэнерго» на передачу электроэнергии и диспетчеризацию на июль для АО «Никопольский завод ферросплавов», АО «Запорожский завод ферросплавов», АО «Покровский ГОК», АО «Марганецкий ГОК» и АО «Днепроазот».

Игорь Коломойский, энергорынок, Сергей Фурса
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