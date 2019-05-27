Парубий заявил, что не собирается реагировать на призывы Зеленского

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий отверг призывы президента Владимира Зеленского о необходимости срочно принять «реформаторские законы». Он заявил в понедельник на брифинге, что у парламента есть свой план работы и депутаты следуют своему регламенту.

«Верховная Рада как не реагировала, так и не будет реагировать на эти пасквили, мы будем работать по нашему законодательному плану, который мы имели..., — сказал Парубий. — Верховная рада будет работать независимо от изменения фамилии нового субъекта законодательной инициативы в Украине». При этом он усмотрел в заявлениях Зеленского «попытки уничтожить институт власти». По словам спикера, новый президент пока «не может понять ответственность, что он не в роли играет, а он — президент большой европейской страны».

Ранее Зеленский на своей странице в Facebook призвал Раду проголосовать за первоочередные «реформаторские законы» и «следующие два месяца не использовать трибуну Рады для личного пиара, а не превращать парламент в площадку для избирательных кампаний старых партий». При этом он выразил мнение, что деятельность депутатов «почти окончательно уничтожила легитимность Верховной рады», но «есть шанс хоть немного восстановить доверие общества к представительской демократии». Зеленский также предостерег парламентариев от саботажа в законотворческой деятельности.

На прошлой неделе представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук также заявил, что глава государства не будет вносить новые законопроекты в Раду, пока в ней не сформируется пропрезидентское большинство. Этот комментарий Стефанчук сделал после того, как депутаты не проголосовали за поправки Зеленского в избирательное законодательство.

Зеленский назначил досрочные выборы Верховной Рады на 21 июля. Очередные выборы должны были пройти 27 октября.