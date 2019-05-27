Петиция об отмене петиции за отставку Зеленского набрала более 25 тысяч голосов

Петиция об отмене петиции за отставку Президента Украины Владимира Зеленского набрала более 25 тыс. голосов, необходимых для ее рассмотрения. Об этом свидетельствуют данные на сайте президента.

По состоянию на 19:30 собрано уже более 25 600 голосов.

Петиция была обнародована 23 мая, ее автор — Леонид Яценко.

Как сообщалось, на сайте президента Украины 22 мая была зарегистрирована электронная петиция за отставку Владимира Зеленского. Менее чем за сутки она набрала 25 тыс. подписей, необходимых для рассмотрения главой государства.

Позже глава Администрации президента Украины Андрей Богдан назвал «смешной шуткой» петицию об отставке главы государства Владимира Зеленского.