Зеленский прокомментировал петицию против петиции за его отставку

Президент Владимир Зеленский не поддержал электронное обращение граждан за то, чтобы отменить петицию о своей отставке. Ответ главы государства опубликован на его сайте.
По его словам, президент не имеет права отменить петицию, а может ее только поддержать или нет.
«Итак, сообщаю авторам, подписавшим обращение, и всех заинтересованным гражданам, что я не поддерживаю электронную петицию № 22/053988-эп об отмене электронной петиции № 22/053360-эп „За отставку Президента Украины Владимира Зеленского“», — заявил он.
При этом петицию о своей отставке президент назвал «троллингом».
«Сегодня никто не ограничен в праве инициировать электронные петиции к власти, даже в определенной степени троллинговые, как, например, упомянутая петиция о моей отставке, потому что это один из механизмов демократии», — отметил глава государства.
Напомним, 6 июня в ответ на петицию за свою отставку Зеленский заявил, что не может оставить свой пост по «объективным и понятным» причинам.
Обе электронные петиции — за отставку и за отмену обращения граждан об отставке президента — подписали более 25 тысяч граждан Украины.
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