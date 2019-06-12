Зеленский прокомментировал петицию против петиции за его отставку

Президент Владимир Зеленский не поддержал электронное обращение граждан за то, чтобы отменить петицию о своей отставке. Ответ главы государства опубликован на его сайте.

По его словам, президент не имеет права отменить петицию, а может ее только поддержать или нет.

«Итак, сообщаю авторам, подписавшим обращение, и всех заинтересованным гражданам, что я не поддерживаю электронную петицию № 22/053988-эп об отмене электронной петиции № 22/053360-эп „За отставку Президента Украины Владимира Зеленского“», — заявил он.

При этом петицию о своей отставке президент назвал «троллингом».

«Сегодня никто не ограничен в праве инициировать электронные петиции к власти, даже в определенной степени троллинговые, как, например, упомянутая петиция о моей отставке, потому что это один из механизмов демократии», — отметил глава государства.

Напомним, 6 июня в ответ на петицию за свою отставку Зеленский заявил, что не может оставить свой пост по «объективным и понятным» причинам.

Обе электронные петиции — за отставку и за отмену обращения граждан об отставке президента — подписали более 25 тысяч граждан Украины.