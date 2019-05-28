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Большинство участников готово к введению рынка 1 июля, если кто-то не готов – надо разбираться – «Энергоатом»

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Большинство участников готово к введению рынка 1 июля, если кто-то не готов – надо разбираться – «Энергоатом»

С первого июля в Украине планируется введение рынка электрической энергии. У всех участников рынка было достаточно времени, чтобы подготовится к этому событию. И большинство из них готово к внедрению рынка электроэнергии. Если же кто-то не готов, то надо разбираться с руководителями компаний.

Об этом заявил на заседании по ТЭК ВРУ президент НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский, передает Газета.юа.

«Правительство приняло постановление о возложении специальных обязанностей на „Энергоатом“, но даже в такой редакции мы поддерживаем это решение. Это позволит компании выполнить социальную функцию. До 40% выработанной электроэнергии мы будем поставлять на поставщиков универсальных услуг по экономически обоснованной цене, которую будет устанавливать НКРЭ. Сейчас эта цена составляет 0,6 грн\кВт.

Остальные 60% компания сможет реализовать на других рынках. Поэтому „Энергоатом“ не будет в убытке из-за возложения на него специальных обязанностей. Более того имея возможность продавать этот объем электроэнергии по рыночным ценам, компания будет зарабатывать больше. Как показал теневой режим, рыночная цена за киловатт будет составлять не менее 0,9 грн, а может и 1,2 грн вместо сегодняшних 0,57 грн. Со временем мы избавимся от хвостика в 40%. На таких условиях предприятие готово выступить социальным гарантом государства. Поэтому рынок электрической энергии даст нам дополнительный приток денежных средств», уверен Юрий Недашковский.

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Дата введения рынка электроэнергии не должна переноситься из-за страха что пострадает население. «Введение рынка будет выгодно не только производителям электроэнергии, но и потребителям. Новый закон дает возможность абонентам электросетей самостоятельно выбирать поставщика электрической энергии. Это закон, который нацелен на потребителя», — заявил президент «Энергоатома».

Энергоатом, Юрий Недашковский, энергорынок
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