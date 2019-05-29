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Всего 3% жилья в Киеве и области покупается в ипотеку

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Всего 3% жилья в Киеве и области покупается в ипотеку

С помощью ипотечных кредитов лишь 3% покупателей на первичном рынке Киева и области становятся собственниками жилья. Об этом на пресс-конференции «Ипотека после выборов: чего ждать покупателям жилья, к чему готовиться застройщикам» сообщила Ольга Соловей, соучредитель «Украинского клуба недвижимости», передает Экономическая правда.

Однако, по ее словам, сейчас уже более 20% застройщиков региона имеют общие программы с коммерческими банками по предоставлению ипотечных кредитов.

Соловей отметила, что к концу 2019 года количество застройщиков в Киевском регионе, предоставляющих возможность приобрести квартиру с помощью совместных с коммерческими банками ипотечных программ, может составить более 30%.

Эксперт обратила внимание на то, что последние 2-3 года наиболее популярными у покупателей являются программы рассрочки. По ее данным, количество покупок жилья с помощью этого механизма в 2018 году превзошло 60%, а в 2019 году вполне вероятно возрастет до 65%.

По ее мнению, одним из наиболее эффективных механизмов привлечения покупателей на рынок как раз могут стать совместные между застройщиками и коммерческими банками ипотечные программы.

«По таким программам покупателю придется заплатить в среднем на 3-5% меньше средств. Кроме этого, покупатель еще и получит дополнительное подтверждение надежности того или иного объекта строительства, а также самого застройщика. Ведь перед тем, как внедрить ипотечную программу, банки очень тщательно проверяют „портфель“ реализованных проектов и оценивают способность застройщика вовремя завершить строительство», — заявила Соловей.

Однако, на ее взгляд, предложений от застройщиков и коммерческих банков явно недостаточно для полноценного обновления ипотеки.

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«Рынок нуждается в работающих и масштабных государственных программах. Тем более, что 3 государственных банка входят в 10-ку крупнейших банков страны и имеют все возможности для участия в реализации государственных ипотечных программ», — подытожила эксперт.

строительство, застройка, ипотека
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