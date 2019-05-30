Коломойский через СНБО собирается похоронить рынок электроэнергии

Для того, чтобы заблокировать внедрение нового рынка электрической энергии, его назвали угрозой государственной безопасности и пытаются заблокировать, используя рычаги СНБО. Об этом пишет блогер Алексей Голобуцкий.

Автор сообщает, что новый первый заместитель главы СБУ Иван Баканов направил официальное письмо руководителям парламента и правительства, в котором написал об угрозе госбезопасности в результате своевременного введения новой модели рынка электроэнергии с 1 июля.

«Вот оно как получается - европейская модель рынка (которую внедряют в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС) является угрозой государственной безопасности. По крайней мере, так утверждает временно исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов, который перед назначением работал в Студии «Квартал-95». Касательно его уровня экспертности в энергетике выводы делайте сами. Как и касательно уровня ангажированности, ведь у нового рынка электроэнергии есть один публичный оппонент и зовут его Игорь Валерьевич Коломойский», - отмечает автор.

Он обращает внимание на то, что лоббисты отсрочки старта рынка решили задействовать механизм СНБО после того, как не удалось его затормозить другим путем - через парламент. На этой неделе Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект, предусматривающий перенос запуска рынка электроэнергии на 3 месяца.

«Поэтому следующим шагом лоббистов Коломойского будет инициирование заседания СНБО на тему переноса рынка электроэнергии. Председателем СНБО по закону является президент, поэтому решение может быть таким, какое им нужно. Например, введение в энергетике чрезвычайной ситуации. Тем более, что новый секретарь СНБО Александр Данилюк уже заявил, что среди его приоритетов - финансы и энергетика. По странному стечению обстоятельств именно такие приоритеты и у Игоря Коломойского, которому нужен «Приватбанк» и не нужен рынок электроэнергии (я об этом позавчера писал)», - прогнозирует автор.

Введение чрезвычайного положения в энергетике путем решения СНБО предоставит власти возможность временно перевести управление энергетикой в ручной режим на несколько месяцев. Автор не исключает, что вопрос переноса сроков запуска рынка электроэнергии может быть вынесен уже на завтрашнее заседание СНБО, которое президент созвал для обсуждения ситуации в угольной отрасли после вчерашней трагедии на шахте «Лесная» на Львовщине.

Напомним, что новый рынок электроэнергии должен быть внедрен 1 июля 2019 года в соответствии с Законом Украины «О рынке электрической энергии». Представитель президента в Кабинете Министров Андрей Герус ранее заявлял, что запуск рынка нужно отложить. Близкий к президенту олигарх Игорь Коломойский также выступил за его отсрочку на неопределенное время.

Недавно в интервью Украинской правде Игорь Коломойский заявлял, что запуск рынка необходимо отменить.