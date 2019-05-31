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Коломойский торпедирует рынок электроэнергии, – Юрий Корольчук

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Коломойский торпедирует рынок электроэнергии, – Юрий Корольчук

Лоббируя отсрочку старта рынка электроэнергии, Игорь Коломойский пытается его похоронить. Об этом заявил эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук в эфире радио «Голос столицы».

Эксперт считает, что появление дискуссии о дате старта рынка электроэнергии связано со сменой президента и тем, что против введения рынка выступает близкий к Владимиру Зеленского олигарх. Игорь Коломойский заинтересован в возможности получать дешевую электроэнергию для своих заводов.

«Игорь Коломойский прямо сказал: надо приостановить рынок электроэнергии. И все ... Потому что группа Приват, как называли ее когда-то, является одним из владельцев так называемого ферросплавного бизнеса. Это, грубо говоря, 4, реально 3 ферросплавных завода, крупнейший в Запорожье, Никополь, Стаханов. Что такое ферросплавный бизнес? Это бизнес, который очень затратный по части электроэнергии. Грубо говоря, более 70% в себестоимости производства продукции — это электроэнергия. Им выгодно иметь дешевую электроэнергию. Их строили, кстати, возле дешевых гидроэлектростанций. Такая логика была, чтобы дешевая была электроэнергия», — объясняет эксперт.

Однако после введения рынка возможность получать дешевую электроэнергию исчезает, все участники находятся в равных конкурентных условиях. Поэтому Коломойский пытается отменить реформу.

«В рыночных условиях ты уже не выбираешь: вот я хочу потреблять оттуда электроэнергию или оттуда. И вот эти компании заинтересованы иметь дешевый энергоресурс. И поэтому Коломойский, по моему мнению, фактически торпедирует таким образом этот рынок», — заявил эксперт.

Корольчук отмечает — дискуссия о дате старта рынке перешла из обсуждения технических аспектов в сугубо политическую плоскость. В то время как технических или экономических оснований не запускать рынок нет.

«Например, вчера было обращение СБУ с рекомендацией к правительству, что существует опасность, нужно приостановить рынок электроэнергии. У меня вопрос. В Украине есть проблема с транзитом газа. Мы договор заключили или нет? СБУ также об этом пишет, наверное? Нет, это нормально, СБУ отслеживает все темы, и она должна это делать. Там, где есть риски для государства. Но очень странное совпадение», — считает эксперт.

По мнению Корольчука, промедление с запуском рынка — это способ вообще отказаться от внедрения прозрачных правил и честной конкуренции в энергетике. Если его отсрочат, за несколько лет будет введена гибридная модель рынка, контролируемая государством, и отрасль потеряет возможность получить ресурсы на модернизацию энергосистемы.

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«Если просто банально из-за политических моментов его перенесут, то, скорее всего, и похоронят сразу. Потому сейчас некоторые люди, говорят, до 2022 года, 2023-го. Мы тогда, если и увидим его, то в форме какого-то монстра видоизмененного. Это будет регулируемый рынок, с элементами рынка, но регулируемый, контролируемый государством. Мы фактически потеряем возможность получить ресурсы для того, чтобы модернизировать потом нашу энергосистему. Под модернизацией я имею в виду АЭС, ТЭС, ГЭС, электросети», — прогнозирует эксперт.

Юрий Корольчук, энергорынок
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