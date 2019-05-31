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Киевская школа экономики не сможет работать в Украине из-за нового закона о языке

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Киевская школа экономики не сможет работать в Украине из-за нового закона о языке

Почетный президент Киевской школы экономики (KSE) и первый замглавы совета Нацбанка Украины Тимофей Милованов раскритиковал новый закон об украинском языке из-за вводимого им требования преподавать на украинском языке: учеба в KSE идет только на английском, и школа вынуждена будет выбирать — закрыться, уйти в тень или переехать в другую страну.

«Мы будем платить штрафы, отказываться от лицензии, переезжать в другую страну... Школа двадцать лет преподавала незаконно. С 2016 года получила лицензии и стала входить в систему. Мы уйдем обратно в подполье. Качество образования важнее», — написал он на своей странице в Facebook.

Милованов подчеркнул, что современное экономическое образование в мире ведется на английском языке.

«Если Украине не нужны современные экономисты, то это право Украины. Но превращать экономическое образование в Киевской школе экономики в цирк мы не будем... никому в мире и в Украине не нужны экономисты, обучающиеся на украинском», — заявил он.

Почетный президент школы допустил, что при условии бюджетного финансирования государство может требовать обучения на украинском, однако KSE получает деньги от доноров и ограничена в ресурсах.

Милованов также против компромисса в виде введения нескольких курсов на украинском. По его мнению, в сложившейся ситуации необходимо изменить нормы закона.

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Как сообщалось, президент Петр Порошенко перед своих уходом с поста 15 мая этого года подписал закон «О функционировании украинского языка как государственного». Согласно ему, языком образовательного процесса будет украинский.

языковой закон, Тимофей Милованов, Киевская школа экономики
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