В АП подтвердили приглашение Зеленскому посетить Вашингтон

Президент Украины Владимир Зеленский получил от президента США Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом. Информацию подтвердила Администрация президента.
«Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа за приглашение совершить официальный визит в Вашингтон», — говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.
Зеленский также подчеркнул, что проект закона об усилении поддержки Украины, который был представлен в Палате представителей Конгресса США, является важным сигналом крепкого стратегического партнерства двух стран.
«Спасибо Соединенным Штатам Америки за последовательную поддержку территориальной целостности Украины», — отметил он.
Ранее издание «Зеркало недели» со ссылкой на собственные источники сообщило, что во время встречи Трампа и Зеленского «состоится предметный разговор по урегулированию конфликта на Донбассе, а также о реальных бизнес-проектах». По информации издания, приглашение от Трампа Зеленский получил в пятницу, 31 мая.
Проект закона «О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности», который был презентован в Палате представителей Конгресса США, направлен на усиление обороноспособности украинского государства, в частности путем передачи вооружений, продажи летальных оборонных средств, а также укрепление возможностей Украины противостоять кибератакам. Перечень видов вооружений, которые могут быть переданы Украине, дополняется противотанковыми, противокорабельными и противовоздушными системами. Также в документе предусмотрено предоставление Украине статуса главного военно-политического союзника США.
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