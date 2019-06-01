В России взрыв на военном заводе – пострадали десятки человек

В российском г. Дзержинск (Нижегородская обл.) в результате серии взрывов в цеху по производству тротила на заводе «Кристалл» пострадали около 19 человек — им оказывается необходимая помощь. На место прибыли и сотрудники службы медицины катастроф.

Как сообщают российские СМИ, в основном речь идет об осколочных ранениях легкой и средней степени тяжести.

РБК сообщает, что за медицинской помощью обратились 27 человек.

По имеющейся информации в результате взрывов, несмотря на разрушение цеха и сильный пожар, никто не погиб. Указывается, что находившихся в здании сотрудников удалось своевременно эвакуировать.

Серия взрывов прогремела в Дзержинске днем в субботу. Как сообщало агентство «РИА Новости», предварительно считается, что причиной инцидента стало нарушение технологического процесса.