Баканов обещает реагировать на все факты давления на бизнес

Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов заверяет, что СБУ будет адекватно реагировать на все факты давления на бизнес, в том числе, и выявлять своих сотрудников, причастных к таким незаконным действиям.

«Люди, крышующие теневой бизнес, иногда забывают и переходят к крышеванию и давлению на обычный бизнес. Понятно, что мы должны реагировать на такие факты, действовать быстро и эффективно», — сказал Баканов на брифинге в понедельник в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, менять законодательство для этого не надо, а следует просто действовать в рамках тех законов, которые уже существуют.

«Обращаюсь к журналистам и обществу: если у вас есть факты такого давления, пожалуйста, обращайтесь, мы с большим удовольствием отработаем эти материалы», — призвал Баканов.

Комментируя замечание о том, что представители СБУ сами занимаются таким крышеванием, врио главы СБУ сказал: «Об этом действительно говорят, есть такие факты. Внутренняя безопасность, я уверен, такие факты расследовала и расследует... Давайте делать такие факты публичными, и когда есть публичность в таких процессах, потом сложно скрывать».

«Это приоритет. Давления на бизнес никакого быть не может», — подытожил он.