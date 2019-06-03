Баканов обещает реагировать на все факты давления на бизнес

Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов заверяет, что СБУ будет адекватно реагировать на все факты давления на бизнес, в том числе, и выявлять своих сотрудников, причастных к таким незаконным действиям.
«Люди, крышующие теневой бизнес, иногда забывают и переходят к крышеванию и давлению на обычный бизнес. Понятно, что мы должны реагировать на такие факты, действовать быстро и эффективно», — сказал Баканов на брифинге в понедельник в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
По его словам, менять законодательство для этого не надо, а следует просто действовать в рамках тех законов, которые уже существуют.
«Обращаюсь к журналистам и обществу: если у вас есть факты такого давления, пожалуйста, обращайтесь, мы с большим удовольствием отработаем эти материалы», — призвал Баканов.
Комментируя замечание о том, что представители СБУ сами занимаются таким крышеванием, врио главы СБУ сказал: «Об этом действительно говорят, есть такие факты. Внутренняя безопасность, я уверен, такие факты расследовала и расследует... Давайте делать такие факты публичными, и когда есть публичность в таких процессах, потом сложно скрывать».
«Это приоритет. Давления на бизнес никакого быть не может», — подытожил он.
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