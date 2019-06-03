Свободный рынок электроэнергии угрожает Коломойскому миллиардными потерями, – Мустафа Найем

Депутат Верховной Рады Украины Мустафа Найем (внефракционный) считает, что близкий к Президенту Украины Владимиру Зеленскому бизнесмен Игорь Коломойский пытается похоронить рынок электроэнергии, поскольку его запуск грозит ему миллиардными потерями. Об этом Найем написал в колонке «Слуги и олигархи» для журнала «Новое время».

«Если энергорынок заработает, цена на электроэнергию возрастет в первую очередь для промышленных потребителей. В производстве ферросплавов и металлургии, где сосредоточены интересы Коломойского, она составляет до 50% структуры себестоимости. Свободный рынок угрожает лидеру группы „Приват“ многомиллиардными потерями. И сейчас делается все, чтобы этот процесс отложить на неопределенный срок», — заявил народный депутат.

По мнению нардепа, «Коломойский сейчас спешит расставить красные флажки, отмечая как можно большую территорию властных полномочий, на которые он претендует распространить свое влияние — через энергорегулятор и Антимонопольный комитет Украины».

Также Найем обратил внимание, что в окружении Президента уже сформировались 2 лагеря: «кварталовцев» и «приватовцев», конкуренция между которыми грозит перерасти в противостояние сразу после парламентских выборов. «Конфликт между Зеленским и Коломойским — вопрос времени», — полагает Найем.

«Сегодня обе команды все еще сильно взаимозависимы, а оппоненты все еще сохраняют влияние в правоохранительных органах, парламенте и власти на местах. Зеленскому и его партии критически важна поддержка „1+1“ во время выборов, а Коломойскому — время для наращивания влияния в следующем составе парламента. Но уже сейчас условную „группу Приват“ ограничили во влиянии на формирование списка кандидатов в народные депутаты „Слуги народа“. Окружение Коломойского вынуждено искать альтернативные способы попадания в парламент», — констатировал он.

Напомним, второй этап нового рынка электроэнергии в соответствии с Законом Украины «О рынке электроэнергии» должен быть запущен 1 июля 2019 года. Запуск рынка электроэнергии является условием программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ), согласно которой планируется получить в текущем году 2,5 млрд долларов кредита, а также предоставления макрофинансовой помощи от Европейского Союза (ЕС) в размере 500 млн евро.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) подготовила всю нормативную базу, которая необходима для запуска с 1 июля новой модели рынка электроэнергии. «Мы в среду примем еще 2-3 вопроса, и вся нормативная база будет принята, и, думаю, введение будет вовремя», — отметил Гройсман в интервью телеканалу «Интер» 31 мая.