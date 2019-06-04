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В новом законопроекте о незаконном обогащении постарались исключить все риски для признания его неконституционным

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В новом законопроекте о незаконном обогащении постарались исключить все риски для признания его неконституционным

Законопроект президента Украины Владимира Зеленского о гражданской конфискации коррупционных активов чиновников и восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение разработан так, чтобы исключить риски для признания его положений не соответствующими Конституции Украины, отмечает заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка.

«Конституционный суд может принять любое решение, которое сложно предугадать. И мы исходим из того, что предыдущее решение о признании неконституционной нормы о незаконном обогащении было политическим, а не юридическим. Поэтому мы учитывали возможные риски, долго обсуждали и выверяли законопроект, чтобы их не было. Много консультировались с экспертами МВФ, Всемирного банка, американскими прокурорами. По нашему мнению, редакция должна исключать любые риски, за исключением одного — политического. Потому что если будут политические мотивы, то никакая, даже самая идеальная редакция, не обезопасит нас от признания нормы неконституционной», — сказал он в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

Рябошапка отметил, что параллельно в комитете Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности проводилась работа над уголовно-правовой нормой по незаконному обогащению, лучшие наработки были включены в законопроект президента.

Замглавы АП указал, что законопроект предусматривает два блока: первый — конфискация необоснованных активов в гражданском порядке, второй — уголовная ответственность за незаконное обогащение и конфискация уже через уголовное право активов, которые были незаконно получены.

Он пояснил, что в рамках гражданской процедуры Национальное антикоррупционное бюро будет готовить материалы о необоснованных активах. Будут сверяться доходы, полученные лицом, например, с помощью электронной декларации или налоговой декларации, и то имущество, которое реально есть у должностного лица.

«Если будет установлено, что имеющиеся доходы лица намного превышают те, которое оно могло получить законным путем, то НАБУ будет обращаться через Специализированную антикоррупционую прокуратуру в суд, и в порядке гражданской процедуры, что намного быстрее и проще, будет доказывать, что эти активы являются необоснованными. Соответственно, если суд это признает, то данные активы по его решению могут взыскать в доход государства», — отметил Рябошапка.

Замглавы администрации Зеленского обратил внимание, что такая процедура будет касаться только активов незначительного размера. «Если же активы превышают значительный размер, то будет применяться уголовная процедура. Будет открываться уголовное производство и расследоваться уже в порядке, предусмотренном в УПК, и через обвинение и осуждение лица будут взиматься незаконные доходы», — пояснил он.

Рябошапка также подчеркнул, что гражданская процедура позволяет изымать необоснованные активы в пределах срока исковой давности, который составляет три года.

«То есть материалы, которые соберут НАБУ и САП, не будут утрачены, и на основе этих материалов могут быть подготовлены иски для обращения в Высший антикоррупционный суд, который уже будет рассматривать их в порядке гражданской процедуры», — указал он.

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Как сообщалось, 3 июня в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект № 10358 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за приобретение таких активов». Инициатором законопроекта выступил президент Украины Владимир Зеленский.

В конце февраля Конституционный суд Украины по конституционному представлению 59 народных депутатов признал неконституционной ст.368-2 УК о незаконном обогащении.

Руслан Рябошапка, незаконное обогащение
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