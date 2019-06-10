Действующий президент Токаев победил на выборах в Казахстане

Кандидат в президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев после обнародования данных экзитполов на выборах главы государства поблагодарил казахстанцев за оказанное ему доверие. Согласно результатам опросов на выходе с избирательных участков, Токаев набирает порядка 70% голосов.
«Я рад тому, что предвыборная кампания носила цивилизованный характер, была спокойной. По сути дела, эта была конкуренция предвыборных программ. Это говорит о том, что уровень политической культуры у нас в Казахстане серьезно вырос. Впереди у нас очень большая работа», — заявил Токаев.
Он поблагодарил членов республиканского общественного штаба, активистов и сторонников партии за проделанную в электоральный период работу, отметив масштабность и технологичность проведенной кампании.
В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы, и впервые за годы независимости страны в них не принимал участия в качестве кандидата первый президент Нурсултан Назарбаев. На пост главы государства претендовали семь кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев.
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